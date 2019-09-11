AB'den Netanyahu'ya tepki: Batı Şeria'da 1967 sınırları öncesi hiçbir değişikliği tanımıyoruz

AB'den Netanyahu'ya tepki: Batı Şeria'da 1967 sınırları öncesi hiçbir değişikliği tanımıyoruz

Avrupa Birliği (AB), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak etme" vaadine tepki gösterdi

11.09.2019 19:15
AB'den Netanyahu'ya tepki: Batı Şeria'da 1967 sınırları öncesi hiçbir değişikliği tanımıyoruz

Avrupa Birliği (AB), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak etme" vaadine tepki gösterdi.


AB Komisyonu Sözcülüğü'nün yaptığı açıklamada, "AB, taraflarca anlaşma sağlanmadığı müddetçe, Kudüs de dahil 1967 sınırları öncesi hiçbir değişikliği tanımayacaktır." vurgusu yapıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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