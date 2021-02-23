AB'den nadir toprak elementleri tedarikini çeşitlendirme hazırlığı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa sanayisinin ihtiyaç duyduğu nadir toprak elementlerinin yüzde 98'ini Çin'in tedarik ettiğini, bunun sürdürülebilir olmadığını ve arz zincirini çeşitlendireceklerini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa sanayisinin ihtiyaç duyduğu nadir toprak elementlerinin yüzde 98'ini Çin'in tedarik ettiğini, bunun sürdürülebilir olmadığını ve arz zincirini çeşitlendireceklerini söyledi.

Von der Leyen, video konferans yönetimiyle gerçekleştirilen "AB Sanayi Günleri 2021" etkinliğinin açılışında konuştu.

Ekonomik toparlanmayı hızlandırmak ve Avrupa'yı daha rekabetçi hale getirmek istediklerini belirten Von der Leyen, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) neden olduğu krizden ders çıkarmak gerektiğine işaret etti.

Von der Leyen, salgının başlangıçta tek pazarın işleyişini eşi benzeri görülmemiş biçimde kesintiye uğrattığını, sınırlarda kamyonların sıra olduğunu ve bazı ürünlere ihracat kısıtlamaları getirildiğini anımsattı.

AB Komisyonu'nun salgının başından beri kesintileri önlemek için çeşitli tedbirler aldığını ve üye ülkelerin sınır uygulamalarını koordine etmeye çalıştığını ifade eden Von der Leyen, "Gelecekte yaşanabilecek krizlere karşı bu geçici tedbirler yerine yapısal bir çözüm gerekiyor. Bu nedenle Tek Pazar Acil Enstrümanı üzerine çalışıyoruz. Bu enstrüman şeffaf biçimde malların, hizmetlerin ve insanların serbest dolaşımının koordinasyonunu sağlayacak. Kritik durumlarda hızlı kararlar alınabilecek." diye konuştu.

Von der Leyen, krizden aldıkları bir dersin de bazı kritik ham maddelerde dışa bağımlılığı azaltmak olduğuna dikkati çekerek, özellikle yeşil ve dijital teknolojilerde çeşitli ham madde ve nadir element ithalatına bağlı konumda olduklarını ifade etti.

Elektrikli otomobil üretiminde lityum, temiz hidrojen üretiminde platinyum, güneş paneli üretiminde de silikon gerektiğini anımsatan Von der Leyen, "İhtiyacımız olan nadir toprak elementlerinin yüzde 98'i tek tedarikçi konumunda bulunan Çin'den geliyor. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Arz zincirini çeşitlendirmeli ve kaynakları tekrar kullanmaya yönelik döngüsel ekonomiye yatırım yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, AB'nin sanayi stratejisini yeşil ve dijital dönüşüme uygun biçimde güncelleme çalışmaları yaptıklarını anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker