AB'den Myanmarlı Yetkililere İlave Yaptırım

Avrupa Birliği (AB), insan hakları ihlallerinden sorumlu 7 asker ve polis görevlisini yaptırım listesine ekledi.

AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Myanmar'daki durumla ilişkili insan hakları ihlallerinden sorumlu 7 asker ve polis görevlisinin yaptırım listesine eklediğini bildirildi.

Açıklamada, Myanmar ordusu ve sınır polis gücüne mensup söz konusu kişilerin seyahat yasağına tabi tutulacağı ve mal varlıklarının dondurulacağı belirtildi.

Böylelikle AB'nin insan hakları ihlali nedeniyle yaptırım uyguladığı Myanmarlı yetkililerin sayısı 14'e yükseldi.

AB Konseyi nisan ayında ülkeye yönelik mevcut silah ambargosunu genişleten ve Myanmar ordusunu hedef alan yeni yaptırım kararları almıştı. Ülkedeki baskıyı artırmak amacıyla kullanılabilecek ekipmanların Myanmar'a satışına da kısıtlama getirildiği duyurulmuştu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 725 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

Kaynak: AA