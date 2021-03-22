AB'den Myanmar'daki darbecilere ve Uygurlara yapılanlardan sorumlu Çinli yetkililere yaptırım kararı

Avrupa Birliği (AB), Myanmar'da darbeden sorumlu 11 kişiye ve Uygurlara yönelik uygulamalar nedeniyle 4 Çinli yetkiliye yaptırım kararı aldı.

AB Konseyi, Çin, Rusya, Myanmar, Kuzey Kore, Libya, Çeçenistan, Güney Sudan ve Eritre'den toplam 22 kişi ve 4 kuruma yönelik yeni kısıtlayıcı tedbirlerin yürürlüğe konulduğunu bildirdi.

Buna göre, Myanmar'da 1 Şubat tarihinde yapılan askeri darbeden ve ardından başlayan barışçıl gösterilere yönelik baskıdan sorumlu olduğu gerekçesiyle aralarında Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Soe Win ve darbeci komutanlar Myint Swe, Sein Win, Mya Tun Oo, Dwe Aung Lin, Ye Win Oo, Maung Maung Kyaw, Moe Myint Tun, Than Hlaing ile yeni Seçim Komisyonu Başkanı Thein Soe, AB yaptırım listesine eklendi.

Bunların yanı sıra AB'nin Aralık 2020'de başlattığı "Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi" kapsamında da çeşitli ülkelerden 11 kişi ve 4 kurum listeye konuldu.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlara yönelik kötü muamele, gözetleme, keyfi gözaltı, din ve inanç özgürlüğünü ihlal ve beyin yıkama programı gibi çeşitli nedenlerle Çinli yetkililer Zhu Hailun, Wand Junzheng, Wang Mingshan, Chen Mingguo ile Xinjiang Production and Construction Corps kurumu yaptırım listesine ilave edildi.

Kuzey Kore'de baskı uyguladıkları gerekçesiyle Devlet Güvenlik Bakanı Jong Kyong-Thaek ve Sosyal Güvenlik Bakanı Rı Yong Gil ile ülkede adil yargılama yapmadığı gerekçesiyle Merkez Savcılık Ofisi, yaptırım listesinde yer buldu.

Libya'dan Mohammed Khalifa ve Abderrahim Al-Kani ile Kaniyat milisleri, insan hakları ihlalleri ve yargısız infazda bulundukları gerekçesiyle yaptırım listesine eklendi.

Çeçenistan'da LGBTİ topluluğundan kişilere baskı ve işkenceden sorumlu olduğu gerekçesiyle Rusya İçişleri Bakanlığı Bölüm Başkanı Aiub Vakhaevich Kataev ile Çeçenistan Başbakan Yardımcısı Abuzaid Dzhandarovich Vısmıradov listelendi.

Güney Sudan'da ciddi insan hakları ihlalleri, yargısız infaz ve cinayet gibi suçlamalarla Tümgeneral Gabriel Moses Lokujo, Eritre'de keyfi tutuklama, yargısız infaz, kayıp ve işkence gibi nedenlerle Ulusal Güvenlik Ofisi listede yer aldı.

Bu kişilere seyahat yasağı getirildi ve mal varlıkları donduruldu. Kurumların da mal varlıkları dondurulurken, AB'deki kişi ve kurumların söz konusu kişilere ve kurumlara doğrudan veya dolaylı biçimde fon sağlaması yasaklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker