AB'den Myanmar'a Arakanlı Müslümanlar için güvenli geri dönüş çağrısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AB'den Myanmar'a Arakanlı Müslümanlar için güvenli geri dönüş çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Myanmar'ın, Arakanlı Müslümanların mevcut durumundan sorumlu olduğunu ve zor durumdaki Arakanlıların güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşleri için gerekli imkanları sağlamasını talep etti.

AB'den Myanmar'a Arakanlı Müslümanlar için güvenli geri dönüş çağrısı
02.07.2020 13:15 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:15

Avrupa Birliği (AB), Myanmar'ın, Arakanlı Müslümanların mevcut durumundan sorumlu olduğunu ve zor durumdaki Arakanlıların güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşleri için gerekli imkanları sağlamasını talep etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Endonezya'nın yaklaşık 100 Arakanlı mülteciye sağladığı insani yardım ve güvenli tahliye imkanı için teşekkür edildi.

Açıklamada, korkunç koşullar altındaki Arakanlı mültecilerin kurtarılmasının uluslararası hukuka duyulan saygının bir göstergesi olduğuna dikkat çekilirken, AB'nin Endonezya'ya yardım sağlamak için çalışma yürüttüğü aktarıldı.

Arakanlı Müslümanların durumunda kalıcı iyileşmenin "sadece hayırsever ülkelerin insani yardımıyla" sağlanamayacağının altı çizilen açıklamada, "Arakanlı Müslümanların mevcut durumunun temel sorumlusu Myanmar'dır. Myanmar hükümetinden, Uluslararası Ceza Mahkemesi uyarınca yükümlülükleri doğrultusunda Arakanlıların güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşleri için gerekli imkanları sağlamasını talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tüm Myanmar silahlı güçlerine acilen koşulsuz ateşkes ilan etmesi yönündeki çağrı yinelenirken, kapsayıcı barış için çaba sarf edilmesi gerektiği vurgulandı.

Diğer taraftan açıklamada, tüm bölge ülkelerine Myanmar'ın uluslararası hukuk ve insan hakları değerlerine uymasını sağlamak için çabalarını artırma çağrısına yer verildi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor Haber
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı, yakınlarını ziyaret etmek isteyenleri kapsamıyor Haber
Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı, yakınlarını ziyaret etmek isteyenleri kapsamıyor
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir Haber
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı Haber
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı Haber
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı Haber
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
Uyuşturucu parası vermeyen annesini odunla öldüren zanlı, suçu ablasına attı
Uyuşturucu parası vermeyen annesini odunla öldüren zanlı, suçu ablasına attı
Bodrum'da 48 euroya satılan döner Avrupa'yı şaşırttı: Bizde aynısı 4,5 euro
Bodrum'da 48 euroya satılan döner Avrupa'yı şaşırttı: Bizde aynısı 4,5 euro
Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu
Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın
Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi
Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi
Rusya'da anayasa referandumundan gelen ilk sonuçlar Putin'e ömürlük başkanlık yolunu açtı
Rusya'da anayasa referandumundan gelen ilk sonuçlar Putin'e ömürlük başkanlık yolunu açtı
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
Enes Ünal, 90+7'de kaçırdığı penaltıyla Valladolid'i galibiyetten etti
Enes Ünal, 90+7'de kaçırdığı penaltıyla Valladolid'i galibiyetten etti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreci sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştiriyor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreci sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştiriyor
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Ayasofya çıkışına cevap: Kimsenin haddine değil
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Ayasofya çıkışına cevap: Kimsenin haddine değil
Son dakika: Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan: 113 madenci öldü
Son dakika: Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan: 113 madenci öldü
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Mustafa Varank Berat Albayrak Hakkı Saruhan Oluç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Demet Akalın Ayşegül Yıldız Dilan Çiçek Deniz
Spor Falcao Ali Koç Ali Palabıyık Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Temmuz Ankara Futbolcu Ak Parti
Şu an buradasınız: AB'den Myanmar'a Arakanlı Müslümanlar için güvenli geri dönüş çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 13:18:39. #1.14#
title