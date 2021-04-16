AB'den Myanmar'a 9 milyon avro insani yardım
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AB'den Myanmar'a 9 milyon avro insani yardım

AB'den Myanmar'a 9 milyon avro insani yardım
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa Birliği (AB), Myanmar'da darbeden etkilenen savunmasız kişilere 9 milyon avro insani yardım sağlayacak.

Avrupa Birliği (AB), Myanmar'da darbeden etkilenen savunmasız kişilere 9 milyon avro insani yardım sağlayacak.

AB Komisyonu, Maynmar'da yaşanan darbenin ardından ülkeye ilave insani yardım tahsis edildiğini açıkladı.

Açıklamada, Myanmar'a 2021 yılı için daha önce 11,5 milyon avro yardım verilmesinin planlandığı ancak bunun darbe nedeniyle 9 milyon avro artırılarak 20,5 milyon avroya çıkartıldığı kaydedildi.

Söz konusu fonların, Myanmar'da sağlık, gıda, koruma ve insani ihtiyaçlar için kullanılacağına dikkatin çekildiği açıklamada, insani yardımlarının sivil toplum kuruluşları, Birleşmiş Milletler kurumları ve Kızılhaç aracılığı ile aktarılacağı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yardımların Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilerin çeşitli ihtiyaçları için de kullanılacağı bildirildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor. Darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protesto gösterilerine güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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