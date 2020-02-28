AB'den mülteci açıklaması: Türkiye'nin anlaşmaya bağlı kalmasını bekliyoruz
Avrupa Birliği'nden mülteci açıklaması: Türkiye'nin anlaşmaya bağlı yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz
28.02.2020 14:49 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:19
Avrupa Birliği'nden mülteci açıklaması: Türkiye'nin anlaşmaya bağlı yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz.
Gazetecilerimiz haber üzerinde çalışıyor. Yeni gelen bilgilerle haberi en kısa zamanda güncelleyeceğiz. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com