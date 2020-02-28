AB'den mülteci açıklaması: Türkiye'nin anlaşmaya bağlı kalmasını bekliyoruz
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AB'den mülteci açıklaması: Türkiye'nin anlaşmaya bağlı kalmasını bekliyoruz

Avrupa Birliği'nden mülteci açıklaması: Türkiye'nin anlaşmaya bağlı yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz

28.02.2020 14:49 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:19
AB'den mülteci açıklaması: Türkiye'nin anlaşmaya bağlı kalmasını bekliyoruz

'nden mülteci açıklaması: 'nin anlaşmaya bağlı yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz.


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Kaynak: Euronews.com

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