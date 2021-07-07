AB'den Macaristan'a "yasal süreç" tehdidi
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AB'den Macaristan'a "yasal süreç" tehdidi

AB'den Macaristan'a 'yasal süreç' tehdidi
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macaristan'da çıkarılan 18 yaşından küçükleri eş cinselliğe ve cinsiyet değişikliğine "teşvik etmeyi" yasaklayan yasayı "utanç verici" olarak nitelendirerek Macaristan'a karşı yasal süreç başlatma tehdidinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macaristan'da çıkarılan 18 yaşından küçükleri eş cinselliğe ve cinsiyet değişikliğine "teşvik etmeyi" yasaklayan yasayı "utanç verici" olarak nitelendirerek Macaristan'a karşı yasal süreç başlatma tehdidinde bulundu.

Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurul oturumuna katılan von der Leyen, 24-25 Haziran'daki AB Liderler Zirvesi'nin sonuçları hakkında milletvekillerine konuşma yaptı.

Macaristan'daki yasanın zirvede geniş şekilde tartışıldığını belirten von der Leyen, "Bu yasa, kişilere karşı cinsel eğilimleri nedeniyle ayrımcılık için çocukların korunmasını bahane olarak kullanmaktadır. Bu yasal düzenleme utanç vericidir." dedi.

Von der Leyen, Macaristan'daki yasanın AB'nin insan hakları ve eşitlik gibi değerleriyle bağdaşmadığını vurgulayarak AB'nin temel değerlerini savunmak için AB Komisyonu'na verilmiş tüm imkanları kullanacağına işaret etti.

Von der Leyen, "Eğer Macaristan durumu düzeltmezse AB Komisyonu, AB anlaşmalarının hamisi olarak kendisine verilen yetkileri kullanacaktır." ifadesini kullandı.

Hukukun üstünlüğü ile diğer AB değerlerinin korunması için AB Komisyonu Başkanı olmasından bu yana üyeler hakkında 40 yasal süreç başlatıldığını kaydeden von der Leyen, gerektiğinde başka yasal işlemleri de harekete geçirebileceklerini söyledi.

Avrupa Parlamentosu'nda çok sayıda milletvekili Macaristan'da çıkarılan yasa nedeniyle AB Komisyonunun AB anlaşmasının 17. maddesini kullanarak harekete geçmesini istiyor. Bu madde, AB değerlerinin ihlali durumunda AB üyesinin temsil ve oy kullanma gibi bazı haklarının askıya alınabilmesine imkan tanıyor.

Macaristan'da 15 Haziran'da kabul edilen ve tartışmalara neden olan yasayla, okullarda 18 yaş altındaki kişilere eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine "teşvik eden" herhangi bir içeriğin gösterimi yasaklandı. Yasaya göre, televizyon kanalları bu tür içeriklere sahip film ve programların izlenmesini sadece 18 yaşın üzerindeki kişilere önerebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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