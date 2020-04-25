AB'den Libya'ya Ramazan ayında ateşkes çağrısı
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AB'den Libya'ya Ramazan ayında ateşkes çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Fransa, Almanya ve İtalya Dışişleri Bakanları Libya'da çatışan taraflara Ramazan'da ateşkes yapılması çağrısında bulundu.

25.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:20
AB'den Libya'ya Ramazan ayında ateşkes çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Fransa, Almanya ve İtalya Dışişleri Bakanları Libya'da çatışan taraflara Ramazan'da ateşkes yapılması çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio yaptığı ortak açıklamada, "Berlin sürecinin katılımcıları olarak ve sonuçlarına bağlı kalarak, Ramazan ayının başlangıcında, seslerimizi BM Genel Sekreteri Guterres ve Libya Özel Temsilcisi Stephanie Turco Williams ile birleştirmek istiyoruz ve Libya'da insani bir şekilde ateşkes talep ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

"Son haftalardaki gelişmeler çatışmaların hız kesmeden devam ettiğini gösterdi. Bu durum özellikle de uzun süredir acı çeken Libya nüfusu üzerindeki endişeleri artırdı" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, Libya'daki taraflar Ramazan'ın ruhundan feyz almaya, gerçek bir ateşkes için müzakerelere devam etmeye ve korona virüs salgınıyla mücadele etmek için çalışmaları birleştirmeye çağrıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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