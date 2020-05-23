AB'den Libya'daki taraflara bayramda çatışmaları durdurma çağrısı
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AB'den Libya'daki taraflara bayramda çatışmaları durdurma çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Libya Delegasyonu Başkanı Alan Bugeja, Libya'daki tüm taraflara bayramda çatışmaları durdurma çağrısı yaptı.

AB'den Libya'daki taraflara bayramda çatışmaları durdurma çağrısı
23.05.2020 23:29 | Son Güncelleme: 23.05.2020 23:29

Avrupa Birliği (AB) Libya Delegasyonu Başkanı Alan Bugeja, Libya'daki tüm taraflara bayramda çatışmaları durdurma çağrısı yaptı.

Bugeja, pazar günü başlayacak Ramazan Bayramı dolayısıyla açıklama yaptı.

Libyalıların bayramını kutlayan Bugeja, ülkedeki tüm tarafları "Ramazan Bayramı'nın maneviyatına saygılı olmaya ve kutsal bayram günlerinin, İslam dininin esası olan barış, huzur ve merhamet içinde kutlanmasına müsaade etmeye" çağırdı.

Bugeja açıklamasında, "Bu yılki Ramazan Bayramı idrak edilirken, koronavirüs salgınından muzdarip ülkede binlerce Libyalı, hala ölüm, yıkım ve yerinden olmalara neden olan savaştan etkilenmeye devam ediyor. Çatışmaların sonlandırılması ve diyaloğa dönülmesi için sürekli yapılan çağrıları duymanın vakti geldi." ifadesini kullandı.

Bugeja bu seçeneğin krizin çözümü için tek yol olduğunu kaydetti.

- Libya ordusunun ilerleyişi sürüyor

Libya'da, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'u ele geçirebilmek için 4 Nisan 2019'da operasyon başlatmıştı. Bu süre zarfında pek çok yerleşim alanı hedef alınmış ve çok sayıda sivil yaşamını yitirmişti.

Son dönemde ise Libya Ordusu, Hafter'e bağlı milislerin karşısında pek çok askeri başarıya imza attı. Hafter milislerini pazartesi günü ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkaran Libya hükümeti, batı bölgelerdeki farklı beldeleri de milislerden arındırmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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