: AB'den Libya'da diplomatik çözüm çağrısı

07.01.2020 19:24 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:27

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Libya sorununa diplomatik çözüm bulmak istediklerini bildirdi.

Borrell, İtalya, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın dışişleri bakanları ile Brüksel'deki görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Söz konusu bakanlarla Libya'ya yapmayı planladıkları ziyareti iptal ederek Brüksel'de görüşmeye karar verdiklerini belirten Borrell, Libya ve İran'daki gelişmelerden endişe duyduklarını belirtti.

Borrell, cuma günü olağanüstü toplanacak AB dışişleri bakanları ile Libya'daki gelişmeleri etraflıca ele alacaklarını kaydederek, bu ülkeye dış müdahelenin durumu kötüleştireceği değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da düzenlenecek Libya konferansının çözüme katkı sunacağına değinen Borrell, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından 2011'de alınan Libya'ya silah ambargosu kararının tam olarak uygulanması çağrısında bulundu.

Borrell, Libya'daki taraflarla iletişim kurmak istediklerini ve soruna diplomatik çözüm bulmanın arayışında olduklarını ifade etti.

Bir gazetecinin Türkiye'nin bugünkü görüşmede gündeme gelip gelmediğini sorması üzerine, Yüksek Temsilci Borrell, Libya'daki gelişmelere ilişkin Türk yetkililer ile iletişim halinde olduklarını belirterek, "Son zamanlarda 'artan dış müdahale' derken, Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine işaret ettiğim çok açık. Bunu kabul etmiyoruz ve Libya'ya ilişkin endişelerimizi arttırıyor." dedi.

Bildiri yayımlandı

Borrell, İtalya, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın dışişleri bakanlarının görüşmesinin ardından ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride, "Libya sorunu askeri yollardan çözülemez ve çatışmaların uzaması sivillere daha fazla acı getirecek, ayrılıkları derinleştirecek, bölünme riskini artıracak, bölgede istikrarsızlığı yayacak ve terör tehlikesini alevlendirecektir. Bu nedenle düşmanlıkların sona erdirilmesi hayati önemdedir." ifadeleri kullanıldı.

Libya'ya dış müdahalelerin krizi tetiklediğine değinilen açıklamada, savaşan tarafların dış askeri desteğe dayandıkça, egemen Libya'nın kararlarının da dış aktörler tarafından etki altında kalacağı değerlendirmesinde bulunuldu.

Bildiride, "Çatışmaları artırabilecek, anlaşma imzalamak gibi tek taraflı adımlardan ya da Libya halkının ve Avrupa çıkarlarının aleyhinde dış müdaheleye yol açabilecek eylemlerden kaçınılmasının gerekliliğine değindik." denildi.

Libya'da taraflarlara BM öncülüğündeki çabalara destek olmaları ve yeniden müzakereye başlamaları çağrısında bulunularak, AB'nin BM arabuluculuğunu destekelemeye devam edeceği ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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