AB'den Kudüs'te büyükelçilik açmaya hazırlanan Kosova'ya tepki
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AB'den Kudüs'te büyükelçilik açmaya hazırlanan Kosova'ya tepki

02.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:17
AB'den Kudüs'te büyükelçilik açmaya hazırlanan Kosova'ya tepki

Avrupa Birliği (AB), İsrail ile diplomatik ilişkileri başlatmak için anlaşma imzalayan ve Kudüs'te büyükelçilik açmaya hazırlanan Kosova'ya tepki göstererek Kosova'nın AB entegrasyonuna yönelik taahhütlerine uymasını istedi.

Avrupa Birliği (AB), İsrail ile diplomatik ilişkileri başlatmak için anlaşma imzalayan ve Kudüs'te büyükelçilik açmaya hazırlanan Kosova'ya tepki göstererek Kosova'nın AB entegrasyonuna yönelik taahhütlerine uymasını istedi.

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, günlük basın toplantısında, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açma kararından üzüntü duyduklarını belirterek, "Bu karar Kosova'yı Kudüs konusunda AB'den farklı bir yöne çekmektedir." dedi.

AB ülkelerinin İsrail'deki büyükelçiliklerinin Tel Aviv'de bulunduğunu hatırlatan Stano, "AB, uzun zamandır Kudüs'ün statüsünün İsrail ile Filistin arasındaki doğrudan müzakerelerle bulunması gerektiğini savunmaktadır." diye konuştu.

Stano, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümden yana olduklarını, bulunacak çözümle Kudüs'ün iki ülkenin gelecekteki başkenti olması fikrini benimsediklerini aktardı.

Stano, "Bu nedenle Kosova'nın kararı üzüntü vericidir. Kosova, AB ile entegrasyonu stratejik öncelik olarak belirlemiştir ve taahhütlerine uyumlu şekilde davranması beklenmektedir." ifadesini kullandı.

Eylül 2020'de Beyaz Saray'da bir araya gelen Sırbistan ve Kosovalı liderler, ekonomi alanında normalleşme konusunda anlaşma imzalamış, bu anlaşma ile Kosova'nın İsrail ile diplomatik ilişkilerini başlatması ve Sırbistan'ın da İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararı alınmıştı.

Kosova ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin resmen başlatılmasına yönelik anlaşma 1 Şubat'ta imzalanmış ve İsrail, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmak için yaptığı başvuruyu onaylamıştı.

Kosova'nın bağımsızlığını AB üyelerinden Yunanistan, Romanya, Kıbrıs Rum yönetimi, Slovakya ve İspanya henüz tanımıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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