AB'den kritik ürünlerde dışa bağımlılığı azaltma planı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AB'den kritik ürünlerde dışa bağımlılığı azaltma planı

AB'den kritik ürünlerde dışa bağımlılığı azaltma planı
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa Birliği (AB), çip ve ilaç gibi kritik ürünlerde dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik plan hazırladı.

Avrupa Birliği (AB), çip ve ilaç gibi kritik ürünlerde dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik plan hazırladı.

AB Komisyonu, 2020 Mart ayında yayımladığı Avrupa Sanayi Stratejisi'ni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ve yaşanan tedarik sıkıntılarına uygun biçimde güncelledi.

Stratejiye göre, AB Komisyonu, gelecekteki krizlere hazırlık amacıyla üye ülkeler arasında kişi, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımını sağlamak için "Tek Pazar Acil Durum Enstrümanı" kurulmasını teklif edecek.

Bu enstrüman, kritik ürün kıtlıklarının önlenmesini, üretimin hızlandırılmasını ve kamu alımlarının güçlendirilmesini sağlayacak.

AB ülkelerinde dijitalleşme hızlandırılırken ulusal makamların ürün teftiş ve veri toplama kapasiteleri artırılacak, ürünlerin piyasa gözetimini güçlendirilecek.

Ayrıca, KOBİ'leri desteklemek için önemli yatırımlar harekete geçirilecek, teknoloji alanında ve sanayide stratejik bağımlılıkla mücadele edilecek.

AB'nin başta Çin olmak üzere 3'üncü ülkelerden ithal ettiği 137 üründe dışa bağımlılık da azaltılacak.

Kritik ürünlerde arz çeşitlendirilirken arz güvenliğinin artırılması ve sanayi için gerekli ham maddelerle ilaç üretimi için gerekli etkin maddelerin tedariki de sağlanacak.

Plan şunları da öngörüyor; İşlemci, yarı iletken (çip), endüstriyel veri, bulut, uzaya fırlatma ve emisyonsuz uçak gibi alanlarda üye ülkeler arası ittifaklar başlatılacak. Üye ülkelerin bu alanlardaki yatırımlara kaynak aktarmaları sağlanacak. Söz konusu yatırımlar gerekirse AB bütçesinden desteklenecek.Batarya, kritik ham maddeler ve hidrojen alanlarında kapasite geliştirilecek.Kritik ürünlerde uluslararası tedarik zincirleri çeşitlendirilecek. Bu alanda uluslararası ortaklıklar yapılacak. AB rekabet kuralları değerlendirilecek. Bunların yeşil ve dijital dönüşüne uygun olması sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

Endonezya'da Covid-19 test çubuklarının yıkanıp tekrar kullanıldığı ortaya çıktı
Endonezya'da Covid-19 test çubuklarının yıkanıp tekrar kullanıldığı ortaya çıktı
Rum lider Anastasiadis'in hadsiz sözlerine Ömer Çelik'ten yanıt: Zihniyeti bozuk
Rum lider Anastasiadis'in hadsiz sözlerine Ömer Çelik'ten yanıt: Zihniyeti bozuk
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Engin Özkoç Süleyman Soylu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Cansu Dere Hülya Avşar Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Salih Uçan Gökhan Töre Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AB'den kritik ürünlerde dışa bağımlılığı azaltma planı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 17:31:19. #1.16#

title