AB'den 'Kovid-19' virisü açıklaması
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıklamaları BRÜKSEL - AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi (ERCC) nde 'Kovid-19' konulu ortak basın toplantısı düzenledi.
02.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:37
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıklamaları BRÜKSEL - AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi (ERCC) nde 'Kovid-19' konulu ortak basın toplantısı düzenledi
Kaynak: AA