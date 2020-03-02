AB'den 'Kovid-19' virisü açıklaması
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AB'den 'Kovid-19' virisü açıklaması

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıklamaları BRÜKSEL - AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi (ERCC) nde 'Kovid-19' konulu ortak basın toplantısı düzenledi.

02.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:37
AB'den 'Kovid-19' virisü açıklaması

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıklamaları - AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi (ERCC) nde 'Kovid-19' konulu ortak basın toplantısı düzenledi

Kaynak: AA


Haber Videosu

: AB'den 'Kovid-19' virisü açıklaması
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