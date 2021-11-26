AB'den Kovid-19'un yeni varyantı nedeniyle bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması - Haberler
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AB'den Kovid-19'un yeni varyantı nedeniyle bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması

AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Güncel
AB'den Kovid-19'un yeni varyantı nedeniyle bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 varyantının görüldüğü 7 Afrika ülkesinden seyahatleri durdurmaya karar verdi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 varyantının görüldüğü 7 Afrika ülkesinden seyahatleri durdurmaya karar verdi.

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer, sosyal medya hesabından, AB ülkelerin, Botsvana, Esvatini, Lesotho, Mozambik, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve'ye seyahatlere kısıtlama getirilmesi kararı aldıklarını açıkladı.

Mamer, hali hazırda söz konusu ülkelerden AB ülkelerine gelmekte olan yolculara test, karantina ve temas takibi yapılmasının önemine dikkati çekti.

Yeni varyant

Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

Türkiye, yeni varyant henüz tespit edilmeden önce 15 Kasım'dan itibaren Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.

Bugün, söz konusu yeni varyantın Belçika'da da bir kişide görüldüğü açıklanmıştı.

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AA / Ata Ufuk Şeker - Son Dakika Haberleri

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