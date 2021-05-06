AB'den Kovid-19 tedavi stratejisi
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AB'den Kovid-19 tedavi stratejisi

AB'den Kovid-19 tedavi stratejisi
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine yönelik araştırmalara daha fazla kaynak ayıracaklarını belirterek, "Ekim ayına kadar Kovid-19'un seyrini değiştirme potansiyeline sahip 3 yeni tedavi geliştirmeyi ve bunlara...

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine yönelik araştırmalara daha fazla kaynak ayıracaklarını belirterek, "Ekim ayına kadar Kovid-19'un seyrini değiştirme potansiyeline sahip 3 yeni tedavi geliştirmeyi ve bunlara yetki vermeyi hedefliyoruz." dedi.

Kyriakides, Brüksel'de, AB'nin Kovid-19 tedavi stratejisine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

AB ülkelerinde son dönemde aşılamanın hız kazandığını belirten Kyriakides, "Avrupa'ya bu hafta bitimine kadar toplam 200 milyon doz aşı tedarik edilmiş olacak." dedi.

Kyriakides, temmuz ayında AB yetişkin nüfusunun yüzde 70'ini aşılama hedefini yakalayacaklarına işaret ederek, "Aşılama, hayat kurtaran ve çığır açan bir gelişme olmakla birlikte Kovid-19'a karşı tek yanıtımız olamaz. Aşı, salgını bir günde bitiremez." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın birçok bölgesinde Kovid-19 enfeksiyonlarının yüksek olduğunu, insanların hastalanmaya devam ettiğini aktaran Kyriakides, hastalığın etkilerinin en aza indirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kyriakides, virüsü etkisiz hale getirmekte sadece aşılamanın yeterli olmadığını vurgulayarak, vatandaşlara tedavi edici çözümler ve seçenekler sunmak gerektiğini söyledi.

"Yıl sonuna kadar Kovid-19 tedavi sayısını çoğaltmayı planlıyoruz"

AB'den onay almış ve kullanılan 4 farklı Kovid-19 aşısı bulunduğunu, tedavi sürecine yönelik ise sadece Remdesivir adlı antiviral ilaç kullanıldığını bildiren Kyriakides, Kovid-19 tedavi stratejilerinin bu durumu değiştirmeyi amaçladığını kaydetti.

Kyriakides, tedavi konusunda çalışmaları hızlandırmanın önemine işaret ederek, "Ekim ayına kadar Kovid-19'un seyrini değiştirme potansiyeline sahip 3 yeni tedavi geliştirmeyi ve bunlara yetki vermeyi hedefliyoruz." dedi.

Yıl sonuna kadar Kovid-19 tedavi sayısını çoğaltmayı planladıklarını ifade eden Kyirakides, bunun için araştırmaları hızlandıracaklarını ve bu alanda daha fazla mali kaynak sağlayacaklarını söyledi.

Kyriakides, AB ülkelerinin Kovid-19 ilaçlarına eşit biçimde erişebilmeleri gerektiğini belirterek, "Yıl sonuna kadar Kovid-19 tedavisine yönelik 3 tedarik anlaşması tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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