AB'den Kovid-19 nedeniyle ücret destek programı hazırlığı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle birlik ülkelerinde istihdamı korumak için yeni ücret destek programı hazırladıklarını bildirdi.
01.04.2020 15:47 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:47
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle birlik ülkelerinde istihdamı korumak için yeni ücret destek programı hazırladıklarını bildirdi.
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Kaynak: Dunya.com