AB'den Kovid-19'la mücadelede Kosova'ya mali destek kredisi
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AB'den Kovid-19'la mücadelede Kosova'ya mali destek kredisi

Avrupa Birliği (AB) tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kosova'ya 100 milyon avro değerinde makro finansal destek kredisi sağlanmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

AB'den Kovid-19'la mücadelede Kosova'ya mali destek kredisi
30.07.2020 21:29 | Son Güncelleme: 30.07.2020 21:32

Avrupa Birliği (AB) tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kosova'ya 100 milyon avro değerinde makro finansal destek kredisi sağlanmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

AB'nin Kosova Ofisinden yapılan açıklamada, AB Komisyonu ve Kosova arasında, Kovid-19'la mücadele kapsamında Kosova'ya finansal destek kredisi sağlanması için mutabakat zaptı imzalandığı ifade edildi.

Söz konusu mutabakat zaptı ile Kosova'ya 50 milyon avroluk makro finansal desteğin sağlanacağı belirtilen açıklamada, 50 milyon avroluk ikinci kısmın 2020 yılı sonu ya da 2021 yılı başlangıcında ödeneceği kaydedildi.

Makro finansal destek fonlarının, çok uygun koşullarda ve uzun vadeli krediler şeklinde sağlandığı belirtilen açıklamada, fonların Kosova'nın makroekonomik istikrarına katkı sunduğu, bu şekilde de hükümetin mali kaynaklarının, Kovid-19'un ciddi sosyo-ekonomik sonuçlarını hafifletmek için tahsis edilebileceği vurgulandı.

Açıklamaya göre, AB'nin Kosova Özel Temsilcisi Nataliya Apostolova mutabakat zaptının imzalanmasını memnuniyetler karşılarken söz konusu mali desteğin tahsis edilmesi sürecinin gecikmemesi adına, Kosova Meclisinin bir an önce mutabakat zaptını onaylaması çağrısında bulundu.

Mutabakat zaptında dokuz politika koşulu üzerinde mutabık kalındığı belirtilen açıklamada, önlemlerin 'kamu maliyesi ve finansal istikrar, gençlerde işsizlik, iyi yönetişim ve yolsuzlukla mücadele" konularına yönelik olması gerektiği belirtildi.

Kosova'da son haftalarda artan Kovid-19 vaka ve ölü sayısı nedeniyle Kosova hükümeti bazı önlemler aldı.

Bu kapsamda Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Bosna Hersek vatandaşlarının ülkeye girmek istemeleri durumunda, PCR negatif test ibraz edip Kovid-19 hastası olmadıklarını kanıtlamaları gerekecek.

Ayrıca ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle yarın Kurban Bayramı namazının yanı sıra 10 gün süreyle ülke genelindeki camilerde vakit namazları da kılınmayacak.

Son 24 saatte 480 Kovid-19 testi yapıldığı, 258 yeni vakanın tespit edildiği Kosova'da, 16 kişi hayatını kaybetti.

Toplam test sayısının 36 bin 50 olduğu ülkede, 8 bin 104 vaka tespit edildi, ölü sayısı 212 kişi olarak kayda geçti.

Kaynak: AA

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