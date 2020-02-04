AB'den Kosova ve Sırbistan'a diyalog çağrısı

04.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:34

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kosova ve Sırbistan'a ilişkileri normalleştirmek için diyaloğa başlamaları çağrısında bulundu.

Borrell, Kosova'da güvenoyu alan yeni koalisyon hükümetini tebrik ettiği yazılı açıklamasında, AB ile Kosova arasında iş birliğini geliştirmek istediklerini, birliğin Kosova halkı ve kurumlarıyla çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Borrell, "Bölgesel iş birliği ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi önem taşıyor. Bu çerçevede Belgrad-Priştina diyalog sürecinin de tekrar başlatılmasını bekliyoruz. Mevcut durum sürdürülemez. Taraflar arasında normalleşme sağlayacak görüşmelerin hızlı bir şekilde başlatılması gerekiyor." uyarısında bulundu.

Kosova'da koalisyon hükümeti, seçimden yaklaşık 4 ay sonra meclisten güvenoyu almıştı. Ülkede geçen yıl 6 Ekim'de yapılan erken genel seçimin ardından sandıktan zaferle çıkan Kendin Karar Al Hareketi ile ikinci parti konumundaki Kosova Demokratik Birliğinin (LDK) oluşturduğu koalisyonun Başbakanı Albin Kurti'nin kabinesi 66 "evet" ile güvenoyu almayı başarmıştı.

Kaynak: AA