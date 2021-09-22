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AB'den Kosova'nın kuzeyinde gerginliğin düşürülmesi çağrısı

AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
AB'den Kosova'nın kuzeyinde gerginliğin düşürülmesi çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Kosova'nın son günlerde Sırbistan plakalı araçların geçişlerine izin vermemesi ve taşıtlara geçici Kosova plakası verilmesi üzerine bölgede artan gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB), Kosova'nın son günlerde Sırbistan plakalı araçların geçişlerine izin vermemesi ve taşıtlara geçici Kosova plakası verilmesi üzerine bölgede artan gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kosova'nın kuzeyindeki durumla ilgili açıklamasında, AB'nin bölgede gerginliğin acilen düşürülmesi çağrısı yaptığını bildirdi.

Bölgede provokasyon ve tek taraflı adımlardan kaçınılması uyarısında bulunan Borrell, Belgrad ve Priştina yönetimlerinin, AB'nin kolaylaştırıcılığında yürütülen diyalog süreci kapsamında, gerilimin tırmanmasını önlemek ve barış ortamı tesis etmek için çalışmasını istedi.

Borrell, halkın günlük yaşamını iyileştirecek seyahat serbestliğinin sağlanmasının herkesin çıkarına olduğunu belirterek, taraflar arasında 2011'de başlayan AB kolaylaştırıcılığındaki diyalog sürecinde varılan anlaşmaların geçerli olduğunu, Kosova ve Sırbistan'ın, yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Kosova ve Sırbistan arasındaki gerginlik

Kosova'nın 20 Eylül itibarıyla Sırbistan plakalı araçların sınırdan geçişlerine izin vermemesi ve ülkeye giren taşıtlara geçici Kosova plakası vermesi, iki ülke arasında gerginliğe neden olmuştu.

Kosova İçişleri Bakanlığı, iki ülke arasında 2016'da imzalanan serbest trafik dolaşımı anlaşmasının 15 Eylül'de süresinin dolduğunu, ülkede sadece Kosova Cumhuriyeti plakalı araçların dolaşımının mümkün olacağını bildirmişti. Bakanlık açıklamasında, geçici plakaların araçların ön ve arka camına yerleştirildiği, gerçek plakaların ise söküldüğü ifade edilmişti.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, kararın Kosova'daki Sırplara yönelik olmadığını söyleyerek, "Amacımız provokasyon veya istikrarsızlık değil. Yapılan her şey kanuna uygundur. Bizler sadece süresi biten bir anlaşmanın gerekliliğini uyguluyoruz." demişti.

Benzer uygulamanın, Kosova plakalı araçlara da yaklaşık 10 yıldır uygulandığı Sırbistan'ın girişinde, Kosova plakalı araçların gerçek plakaları sökülerek, ön ve arka camına geçici plakalar yerleştiriliyor.

Sınırda Sırbistan plakalı araçlara yönelik uygulamanın ardından ülkenin kuzeyinde protestolar düzenlenmişti. Kosova'nın kuzeyinde Sırbistan sınırında bulunan Jarinje ve Bernjak sınır kapılarına giden yol, Kosovalı Sırp protestocular tarafından kurulan barikatlarla kapatılmıştı.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri
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