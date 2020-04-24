AB'den koronavirüsle mücadeleye karşı bir trilyon euroluk fon hazırlığı Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, koronavirüs salgını nedeniyle zarar gören üye devletlere acil ekonomik destek sağlamak için 540 milyar euroluk yardım paketi üzerinde anlaşmaya vardı.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, koronavirüs salgını nedeniyle zarar gören üye devletlere acil ekonomik destek sağlamak için 540 milyar euroluk yardım paketi üzerinde anlaşmaya vardı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün merkez üssü Avrupa'da üye olan 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanları, koronavirüse yönelik ekonomik kurtarma paketini görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantı, Covid-19 nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Koronavirüs zirvesi nedeniyle gerçekleleşen toplantıya, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlık ettiği zirveye, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde da katıldı.

KURTARMA FONU UZUN VADELİ AB BÜTÇESİNE BAĞLANACAK

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, daha önce kararlaştırılan ve çalışanlarla birlikte şirketlere ve koronavirüs krizi baskısıyla ezilen ülkelere yardım için 540 milyar euroluk bir destek paketini onayladı. Liderler ayrıca henüz bütün detayları çözüme kavuşmuş olmasa da 1 trilyon euroyu bulan bir yeniden yapılanma fonu kurulmasına karar verdi. Mayıs ayı ortasına kadar komisyonun bütün üyeler için kabul edilebilir bir model hazırlaması gerekiyor. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen AB liderlerinin dün bir araya geldiği video konferansta kurtarma fonunun bir sonraki uzun vadeli AB bütçesine bağlanacağını söyledi. Von der Leyen ayrıca, "Eğer iyi yaparsak ve başarılı olursak yaptığımız yatırımların her centine değecek" ifadesini kullandı. Ancak birliğin 27 ülkesi, koronavirüsün yarattığı ekonomik darboğaza nasıl yanıt verileceği ile ilgili olarak farklı görüşlere sahip

EN KÖTÜ SENARYO AÇIKLANDI: YÜZDE 15 KÜÇÜLME

Avrupa'daki borç krizinin ardından geçen on yıldan sonra gelinen noktada AB'deki eski çatışmalar tekrar gün yüzüne çıkarak, Birliğin ortak hareket etme kabiliyetini sınıyor. Koronavirüsten şu ana kadar 110 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği Avrupa'da, 1,1 milyon vaka tespit edildi. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, AB liderlerinin çabalarının "çok az ve çok geç" olabileceği uyarısında bulundu. Lagarde euro bölgesi gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) en kötü senaryoya göre yüzde 15 küçülebileceğine dikkat çekti. AB'nin 2021 yılında başlayacak bir sonraki 7 yıllık bütçe çerçevesinin koronavirüs sonrası ekonominin toparlanmasına odaklanması bekleniyor.

Kaynak: DHA