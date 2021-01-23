AB'den KKTC'ye bin doz aşı daha
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AB'den KKTC'ye bin doz aşı daha

23.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:32
AB'den KKTC'ye bin doz aşı daha

Avrupa Birliği 28 Ocak'ta bin doz daha aşının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gönderileceğini açıkladı.

Avrupa Birliği 28 Ocak'ta bin doz daha aşının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gönderileceğini açıkladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AB Dış İlişkiler ve Güvelik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile 18 Ocak, 2021 tarihinde gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından, Avrupa Komisyonu'nda Yapısal Reform Destek'ten Sorumlu Genel Direktör Mario Nava ile telekonferans aracılığı ile görüşme gerçekleştirdi.

AB KKTC'YE BİN ADET DAHA AŞI YOLLUYORKKTC Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk halkına ayrılan aşıların en erken zamanda ülkeye ulaştırılması konusunu gündeme getirdi. Komisyon yetkilileri AB'nin Kıbrıs Türk tarafı için tahsis ettiği aşıların kademeli olarak teslim edilmeye devam edileceğini, bu kapsamda bin adet aşının daha 28 Ocak 2021 tarihinde teslim edeceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, Kıbrıs Türk tarafının 5+BM gayriresmi toplantısına ilişkin vizyonunu ve iki tarafa da ait olduğu tüm taraflarca kabul edilen hidrokarbon kaynakları konusunda iş birliğine yönelik tutumunu da AB yetkilileriyle paylaştı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tatar, söz konusu AB heyetini, Şubat ayının ilk yarısında adaya gerçekleştirmeyi planladıkları ziyaret çerçevesinde de kabul edecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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