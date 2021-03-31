AB'den KKTC'ye 9 bin 480 doz Covid-19 aşısı
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AB'den KKTC'ye 9 bin 480 doz Covid-19 aşısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AB'den KKTC'ye 9 bin 480 doz Covid-19 aşısı

Avrupa Birliği (AB) tarafından gönderilen toplam 9 bin 480 doz BioNTech ve AstraZeneca aşısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ulaştı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından gönderilen toplam 9 bin 480 doz BioNTech ve AstraZeneca aşısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ulaştı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından Kıbrıslı Türkler için gönderilen 4 bin 680 doz Pfizer-BioNTech ile 4 bin 800 doz AstraZeneca aşıları bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ulaştı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üzerinden gönderilen toplam 9 bin 480 doz korona virüs aşısı, Metehan Sınır Kapısı'ndan Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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