AB'den, Kırım'ı yasa dışı ilhak eden Rusya'ya ilave yaptırım
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AB'den, Kırım'ı yasa dışı ilhak eden Rusya'ya ilave yaptırım

01.10.2020 20:05 | Son Güncelleme: 01.10.2020 20:08
AB'den, Kırım'ı yasa dışı ilhak eden Rusya'ya ilave yaptırım

Avrupa Birliği (AB), Moskova yönetimi tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım yarımadasını Rusya'ya bağlayan Kerç köprüsü inşaatında yer alan 4 şirketi ve 2 kişiyi yaptırım listesine ekledi.

Avrupa Birliği (AB), Moskova yönetimi tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım yarımadasını Rusya'ya bağlayan Kerç köprüsü inşaatında yer alan 4 şirketi ve 2 kişiyi yaptırım listesine ekledi.

AB Konseyi, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit edici eylemlerde bulundukları gerekçesiyle bazı Rus şirket ve kişilere ilave kısıtlayıcı tedbir kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, Kırım yarımadasını Rusya'ya bağlayan Kerç köprüsü inşaatında yer alan 4 şirket ve 2 kişinin AB yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

Yaptırımlar uyarınca, söz konusu şirketlerin AB ülkelerindeki mal varlıklarının dondurulduğu, AB vatandaşlarının ve şirketlerinin bu firmalara mali kaynak sağlamasının yasaklandığı ifade edilen açıklamada, listeye eklenen kişilere de mal varlığı dondurma ve seyahat yasağı getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, AB'nin yaptırım listesinde, mal varlıkları dondurulmuş ve seyahat yasağı getirilmiş kişi sayısının 177, şirket sayısının 48 olduğu anımsatıldı.

AB'nin bu yaptırımları çok sayıda Rus ve ayrılıkçı üst düzey görevliyi kapsıyor.

Rusya, 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın ilhakı ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler Rusya'ya yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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