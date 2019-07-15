AB'den Kıbrıs yaptırımlarına onay; Türkiye fonları kesiliyor

AB'den Kıbrıs yaptırımlarına onay; Türkiye fonları kesiliyor

Avrupa Birliği (AB) Doğu Akdeniz'deki krizle ilgili Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararını açıkladı. Karar kapsamında fon kesintisi, üst düzey toplantıların şimdilik yapılmaması ve Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'ye yönelik mali yardım şartlarını yeniden gözden geçirmeye davet edilmesi var.

AB'den Kıbrıs yaptırımlarına onay; Türkiye fonları kesiliyor

Avrupa Birliği (AB) Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararını açıkladı.

Karar kapsamında fon kesintisi, üst düzey toplantıların şimdilik yapılmaması ve Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'ye yönelik mali yardım şartlarını yeniden gözden geçirmeye davet edilmesi bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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