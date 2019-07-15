AB'den Kıbrıs yaptırımlarına onay; Türkiye fonları kesiliyor
Avrupa Birliği (AB) Doğu Akdeniz'deki krizle ilgili Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararını açıkladı. Karar kapsamında fon kesintisi, üst düzey toplantıların şimdilik yapılmaması ve Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'ye yönelik mali yardım şartlarını yeniden gözden geçirmeye davet edilmesi var.
Avrupa Birliği (AB) Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararını açıkladı.
Karar kapsamında fon kesintisi, üst düzey toplantıların şimdilik yapılmaması ve Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'ye yönelik mali yardım şartlarını yeniden gözden geçirmeye davet edilmesi bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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