AB'den kayyum tepkisi: Demokratik sonuçlara olan saygıyı sorgulattığı için ciddi kaygı verici

AB'den kayyum tepkisi: Demokratik sonuçlara olan saygıyı sorgulattığı için ciddi kaygı verici

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Maja Kocijancic, Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye Başkanları'nın görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına "ciddi kaygı verici" dedi.

19.08.2019 23:59
AB'den kayyum tepkisi: Demokratik sonuçlara olan saygıyı sorgulattığı için ciddi kaygı verici

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Maja Kocijancic, Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Kocijancic, "Selçuk Mızraklı, Bedia Özgökçe Ertan ve Ahmet Türk'ün yerine valilerin getirilmesi 31 Mart seçimlerinin demokratik sonuçlarına duyulan saygıyı sorgulattığı için ciddi kaygı uyandırıyor." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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