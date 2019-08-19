AB'den kayyum tepkisi: Demokratik sonuçlara olan saygıyı sorgulattığı için ciddi kaygı verici

19.08.2019 23:59

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Maja Kocijancic, Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Kocijancic, "Selçuk Mızraklı, Bedia Özgökçe Ertan ve Ahmet Türk'ün yerine valilerin getirilmesi 31 Mart seçimlerinin demokratik sonuçlarına duyulan saygıyı sorgulattığı için ciddi kaygı uyandırıyor." dedi. Euronews.com'da Görüntüle