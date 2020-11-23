AB'den Joe Biden'a davet
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AB'den Joe Biden'a davet

23.11.2020 20:41 | Son Güncelleme: 23.11.2020 20:44
AB'den Joe Biden'a davet

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden'ı, Brüksel'de AB liderleriyle zirve toplantısına davet etti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden'ı, Brüksel'de AB liderleriyle zirve toplantısına davet etti.

Michel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Biden ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Güçlü bir ABD-AB ittifakını yeniden inşa etmek istediklerini belirten Michel, Biden'ı gelecek yıl Brüksel'de AB ülkesi liderleriyle özel bir toplantıya davet ettiğini duyurdu.

Michel, "Şimdi yeni tip koronavirüs (Kovid-19), iklim, güvenlik ve çok taraflılık konularında güçleri birleştirme zamanı." değerlendirmesini yaptı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Biden ile telefonda görüştü.

Von der Leyen, Twitter'daki mesajında, "Biden'ı seçim zaferinden dolayı tebrik ettim. Bu, ABD-AB küresel ortaklığı için yeni bir başlangıç. Birlikte çalışan güçlü bir AB ve güçlü bir ABD iş birliği, çok taraflılık, dayanışma ve ortak değerler temelinde küresel gündemi şekillendirebilir." ifadesini kullandı.

AB yönetimi, Biden'ın Başkan seçildiği açıklandıktan sonra transatlantik ittifakını yeniden canlandırmak ve yenilemek istediklerini açıklamıştı.

AB liderleri, Donald Trump döneminde Atlantik'in iki yakası arasındaki ilişkilerin özellikle ticaret, iklim değişikliğiyle mücadele ve güvenlik alanlarında gerilediğini, Biden ile ilişkilerin düzeleceğini düşünüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

İlgili Haberler

AB'den G20'de borç hafifletme çağrısı
AB'den G20'de borç hafifletme çağrısı
Hollandalı uçan otomobile AB'den yola çıkma sertifikası
Hollandalı uçan otomobile AB'den yola çıkma sertifikası
İklim Değişikliği Uyum projelerine AB'den hibe
İklim Değişikliği Uyum projelerine AB'den hibe
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ersin Tatar Lütfi Elvan Alaattin Çakıcı Selahattin Demirtaş
Magazin Kutsi Alişan Teoman Fatih Artman
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Caner Erkin Şenol Güneş Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Türk Kaza Medya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AB'den Joe Biden'a davet - Brüksel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 20:49:34. #1.14#
title