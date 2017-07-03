AB'den İtalya'ya Sığınmacı Desteği

Avrupa Birliği (AB), merkezi Akdeniz rotası olarak bilinen Libya ve Mısır üzerinden İtalya'ya geçen sığınmacıların sayısındaki artış nedeniyle İtalya'ya destek sağlayacağını açıkladı.



AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos'un dün Paris'te Fransa, Almanya ve İtalya İçişleri Bakanları ile konuyu görüşmesinin ardından, AB Komisyonu, üçlünün ortak deklarasyonunu yayımladı.



Ortak deklarasyonda, artan sığınmacı sayısı nedeniyle İtalya ile "güçlü dayanışma" içinde olunduğu, bu çerçevede söz konusu ülkeye verilen desteğin artırılması gerektiği kaydedildi.



Akdeniz'de sığınmacılara yönelik faaliyet gösteren sivil toplum örgütleriyle iş birliğinin artırılması, bölgede görev yapan Libyalı sahil koruma görevlilerine verilen maddi desteğin, eğitim ve denetim ağının genişletilmesi kararı alındığı bildirildi.



Ayrıca Libya'daki sığınmacı merkezlerinin uluslarası koşullara uygun şekilde yenilenmesi için Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine (UNHCR) verilen desteğin artırılması konusunda da uzlaşı sağlandığı belirtildi.



Libya'nın güney sınırının, bölgedeki ülkelerle iş birliği yapılmak suretiyle güvenli hale getirilmesi ve buradan gelen göç akımının sonlandırılması için somut adımlar atılmasının kararlaştırıldığı vurgulandı.



Bildiride, AB'nin "sığınmacıların geri kabulü" stratejisini güçlendirmesi gerektiği, AB Sınır Koruma Ajansı (Frontex) ile iş birliği yaparak üçüncü ülkelerden geri kabullerin artırılması ve korunmaya muhtaç kişilerin geri kabul süreçlerinin hızlandırılmasına dair uzlaşı sağlandığı ifade edildi.



Fransa ve Almanya'nın, bu çerçevede kabul ettikleri sığınmacı sayısını artıracakları da bildirildi.