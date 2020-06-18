AB'den İsrail'e uyarı: "İsrail'in işgal politikası uluslararası hukuka aykırı"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AB'den İsrail'e uyarı: "İsrail'in işgal politikası uluslararası hukuka aykırı"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, "İsrail'in işgal politikası uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.

AB'den İsrail'e uyarı:
18.06.2020 15:19 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:25

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, "İsrail'in işgal politikası uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu çalışmaları kapsamında Avrupa Birliği'nin (AB) dış politikası ekseninde yeni tip korona virüs (Covid-19) süreci çalışmaları, Çin ile ilişkiler ve İsrail'in Filistin topraklarına yönelik politikaları başlıklı resmi oturum gerçekleştirildi. Oturumda konuşma yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB'nin gündem maddelerine yönelik dış politika yaklaşımlarını anlattı. İsrail'in Filistin topraklarına yönelik işgaline dikkat çeken Borrell, "İsrail'in işgal politikası uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.

İlk olarak korona virüs dönemindeki dış politika çalışmalarına değinen Borrell, başta Afrika olmak üzere gelişmekte olan ülkelere mali yardımlar yapıldığını, AP'nin de desteği ile Suriyeli mülteciler için 100 milyon euro ek yardım yapıldığını ve salgınla mücadelede uluslararası kuruluşlarla ortak faaliyetler yürütüldüğünü belirtti.

"Çin konusunda AB ile görüş ayrılığı var"

Konuşmasında Çin ile ilişkilere de değinen Josep Borrell, "Bu konuda ABD ile görüş ayrılıklarımız var. Doğrudan bir etiketleme yaklaşımını tasvip etmiyoruz. Çin virüsle mücadele ve iklim politikaları açısından ihtiyacımız olan vazgeçilmez bir ortak konumundadır. Çin ile diyalog içindeyiz. Ancak Hong Kong başta olmak üzere temel insan hakları konusu önceliklerimiz arasında yer almaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Çoğunluk, İsrail'in işgal politikalarına destek vermiyor"

AP Genel Kurulunda gerçekleştirilen oturumun en önemli başlığı olan İsrail'in işgal politikaları hakkında da konuşan Yüksek Temsilci Borrell, "Maalesef Mayıs ayı içinde yaptığımız Dışişleri Bakanları Konseyinde oy birliği sağlayamadığımız için bir karar alamadık. Ancak şunu ifade etmeliyim ki AB içinde büyük bir çoğunluk, İsrail'in işgal politikalarına destek vermemektedir" dedi.

Borrell, "Biz AB olarak İsrail'in işgal politikalarının uluslararası hukuka aykırı olduğu görüşünü taşıyoruz. İsrail makamlarını bu konuda makul bir çizgiye çağırdık. Tüm Dışişleri Bakanlarımız da bu konuda girişimler yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile de bu konuyu uzunca görüştük. Ancak hukukun herkese lazım olduğunu da hatırlatmak istiyorum" şeklinde konuştu. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek Haber
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur Haber
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı Haber
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4 yıl 2 ay hapis cezası
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4 yıl 2 ay hapis cezası
Maske takmamakta ısrar eden genç kadın, sonunda cezayı yedi
Maske takmamakta ısrar eden genç kadın, sonunda cezayı yedi
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın
Google'da herkes bu sorunun cevabını arıyor! Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?
Google'da herkes bu sorunun cevabını arıyor! Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan 'önlem yorgunluğu' uyarısı geldi
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan "önlem yorgunluğu" uyarısı geldi
Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin 'kasası' olduğu belirtilen zanlı İzmir'de yakalandı
Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen zanlı İzmir'de yakalandı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek
Ülkemizde son günlerde artan kene vakalarını engellemek için 600 sülün doğaya salınacak
Ülkemizde son günlerde artan kene vakalarını engellemek için 600 sülün doğaya salınacak
Bir bölgemizi işaret eden deprem uzmanı uyardı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor
Bir bölgemizi işaret eden deprem uzmanı uyardı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı! Beş ilçeye özellikle dikkat çekildi
AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı! Beş ilçeye özellikle dikkat çekildi
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu
Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi
Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi
Bakan Soylu'dan, 'Trabzon böyle bir yükseliş görmedi' haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur
Bakan Soylu'dan, "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur
Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'e bıçaklı saldırı
Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'e bıçaklı saldırı
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
MSB, 'Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların videosunu paylaştı
MSB, "Pençe-Kaplan Operasyonu"na katılan komandoların videosunu paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mehmet Muş Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Şener Şen Seda Sayan Yasmin Erbil Mustafa Ceceli
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bursa Kadın Ankara Beşiktaş
Şu an buradasınız: AB'den İsrail'e uyarı: "İsrail'in işgal politikası uluslararası hukuka aykırı" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 15:27:45. #1.14#
title