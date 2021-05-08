AB'den İsrail'e Kudüs'te "gerginliği azalt" çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AB'den İsrail'e Kudüs'te "gerginliği azalt" çağrısı

AB'den İsrail'e Kudüs'te 'gerginliği azalt' çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Avrupa Birliği tarafından yapılan resmi açıklamada, Kudüs'te gerginliğin azaltılması çağrısı yapılarak, "Avrupa Birliği, yetkilileri Kudüs'teki mevcut gerginliği azaltmak için acilen harekete geçmeye çağırıyor" denildi.

Avrupa Birliği tarafından yapılan resmi açıklamada, Kudüs'te gerginliğin azaltılması çağrısı yapılarak, "Avrupa Birliği, yetkilileri Kudüs'teki mevcut gerginliği azaltmak için acilen harekete geçmeye çağırıyor" denildi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) tarafından işgal altındaki Kudüs'teki şiddete yönelik açıklama geldi. Resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan mesajda, "İşgal altındaki Batı Şeria'da özellikle Doğu Kudüs'te gerilim ve şiddet tehlikeli bir şekilde arttı. Dün gece Harem-i Şerif'te çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan ciddi çatışmalar yaşandı. Şiddet ve kışkırtma kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'e gerginliğin azaltılması çağrısı yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği, yetkilileri Kudüs'teki mevcut gerginliği azaltmak için acilen harekete geçmeye çağırıyor" denildi. Açıklamada, "Mescid-i Aksa çevresindeki kışkırtma eylemlerinden kaçınılmalı ve statükoya saygı gösterilmelidir. Tarafların siyasi, dini ve topluluk liderleri itidal ve sorumluluk göstermeli, bu değişken durumu yatıştırmak için her türlü çabayı göstermelidir" ifadelerine yer verildi.

"Filistinli ailelerin evlerinden çıkarılması ciddi endişe kaynağı"

Filistinli ailelerin de durumuna dikkat çekilen açıklamada, "Şeyh Cerrah ve Doğu Kudüs'ün diğer bölgelerindeki Filistinli ailelerin evlerinden çıkarılmasına ilişkin durum da ciddi endişe kaynağıdır. Bu tür eylemler uluslararası insancıl hukuka göre yasa dışıdır ve yalnızca sahadaki gerilimleri körüklemeye hizmet eder" denilerek İsrail'in eylemi sert bir dille eleştirildi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Ekrem İmamoğlu
Magazin Tarkan Alişan Özcan Deniz İbrahim Tatlıses
Spor Cyle Larin Gökhan Töre Serdar Aziz Burak Yılmaz Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AB'den İsrail'e Kudüs'te "gerginliği azalt" çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 15:45:32. #1.14#

title