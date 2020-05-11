AB'den İsrail'e ilhak uyarısı
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AB'den İsrail'e ilhak uyarısı

AB'den İsrail'e ilhak uyarısı
11.05.2020 14:40 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:40

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in her türlü "ilhak" girişiminin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek gerekli adımları atmaya hazır olduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in her türlü "ilhak" girişiminin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek gerekli adımları atmaya hazır olduğunu bildirdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, günlük basın toplantısında, "AB'nin İsrail'in Batı Şeria'da işgal altındaki toprakları ilhak etmesi durumunda yaptırım uygulamaya hazırlandığına" ilişkin bazı haberler hakkında konuştu.

Stano, AB'nin ilhak planlarına ilişkin daha önce çok kez açıklama yaptığını belirterek "AB'ye göre ilhak uluslararası hukuka aykırıdır ve gerçekleşecek olursa AB gerekli adımları atmaya hazırdır." dedi.

Uluslararası hukuka göre işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri gayrimeşru kabul ediliyor.

Kaynak: AA

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