AB'den İsrail'e Filistinli adaylar ve seçmenlerin Doğu Kudüs'teki seçime katılmasına izin vermesi çağrısı
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AB'den İsrail'e Filistinli adaylar ve seçmenlerin Doğu Kudüs'teki seçime katılmasına izin vermesi çağrısı

AB'den İsrail'e Filistinli adaylar ve seçmenlerin Doğu Kudüs'teki seçime katılmasına izin vermesi çağrısı
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Filistinliler Delegasyonu, İsrail yönetimine işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli adayların ve seçmenlerin seçimlere katılmasına izin vermesi çağrısı yaptı.

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Avrupa Birliği (AB) Filistinliler Delegasyonu, İsrail yönetimine işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli adayların ve seçmenlerin seçimlere katılmasına izin vermesi çağrısı yaptı.

AB Filistinliler Delegasyonu'nun Twitter hesabından paylaşılan mesajda, İsrail güçlerinin dün Doğu Kudüs'te 3 Filistinli milletvekili adayını gözaltına aldığı hatırlatıldı.

Mesajda, "İsrail'in Oslo Anlaşması kapsamındaki Filistinli adayların ve seçmenlerin Doğu Kudüs'teki seçimlere katılmasına izin verme taahhüdüne uymasını bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Filistin'de 15 yıl aradan sonra 22 Mayıs'ta milletvekilliği seçimleri yapılması kararlaştırıldı.

Filistin yönetimi, seçimlerin Doğu Kudüs'te de yapılmasına izin vermesi için uluslararası kamuoyuna İsrail'e baskı yapması çağrısında bulunmuştu.

Ancak uluslararası kamuoyundan bu çağrılara şu ana kadar henüz ciddi bir yanıt gelmezken, İsrail'in Filistin seçimlerinin Doğu Kudüs'te de yapılmasına izin verip vermeyeceği henüz bilinmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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