AB'den İrlanda'ya Brexit nedeniyle 920 milyon avro finansman - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AB'den İrlanda'ya Brexit nedeniyle 920 milyon avro finansman

AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
AB'den İrlanda'ya Brexit nedeniyle 920 milyon avro finansman

Avrupa Birliği (AB), İrlanda'ya Brexit'in olumsuz etkilerinden korunmak üzere hazırlanan fondan 920,4 milyon avro ön finansman sağlayacak.

Avrupa Birliği (AB), İrlanda'ya Brexit'in olumsuz etkilerinden korunmak üzere hazırlanan fondan 920,4 milyon avro ön finansman sağlayacak.

AB Komisyonu, "Brexit Uyum Fonu" çerçevesinde İrlanda'ya mali destek verileceğini açıkladı.

Açıklamada, İrlanda'nın Brexit fonundan 2021'de 361,5 milyon avro, 2022'de 276,7 milyon avro, 2023'te 282,2 milyon avro ön finansman sağlanacağı kaydedildi.

AB, ekim ayında, Birleşik Krallık'ın AB üyeliğinden ayrılmasının ekonomik sonuçları ile mücadele amacıyla 5 milyar avroluk fon yürürlüğe koymuştu. Fonun, özellikle Brexit'ten en fazla etkilenen ülkelere, balıkçılık gibi sektörlere, çeşitli işletmelere ve yerel topluluklara destek sağlaması planlanmıştı.

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı. Birleşik Krallık, AB'den resmen 31 Ocak 2020'de ayrılmıştı.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title