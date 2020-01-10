AB'den İran'a çağrı: Düşen Ukrayna uçağına ilişkin 'açık ve detaylı' soruşturma yürütülmeli
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AB'den İran'a çağrı: Düşen Ukrayna uçağına ilişkin 'açık ve detaylı' soruşturma yürütülmeli

AB Konseyi Başkanı Michel: 'Hayatını kaybedenlerin yakınları ne olup ne bittiğini bilme hakkına sahip'

10.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:06
AB'den İran'a çağrı: Düşen Ukrayna uçağına ilişkin 'açık ve detaylı' soruşturma yürütülmeli

(AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, 'da düşen Havayolları'na ait yolcu uçağına ilişkin "açık ve detaylı" soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.


Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Michel, hayatını kaybedenlerin yakınlarının ne olup ne bittiğini bilme hakkına sahip olduğunu kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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