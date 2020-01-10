AB'den İran'a çağrı: Düşen Ukrayna uçağına ilişkin 'açık ve detaylı' soruşturma yürütülmeli

10.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:06

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağına ilişkin "açık ve detaylı" soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.



Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Michel, hayatını kaybedenlerin yakınlarının ne olup ne bittiğini bilme hakkına sahip olduğunu kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle