AB'den insansız hava aracı adımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AB'den insansız hava aracı adımı

22.02.2021 16:21 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:33
AB'den insansız hava aracı adımı

Avrupa Birliği (AB), sivil ve askeri insansız hava aracı kapasitesini geliştirmek için araştırma fonu sağlayacak ve bu alandaki sektörel iş birlikteliklerini destekleyecek.

Avrupa Birliği (AB), sivil ve askeri insansız hava aracı kapasitesini geliştirmek için araştırma fonu sağlayacak ve bu alandaki sektörel iş birlikteliklerini destekleyecek.

AB Komisyonu, Avrupa'nın kritik alanlarda teknolojik ilerlemesi ve sanayi alt yapısının güçlendirilmesi için hazırladığı "Sivil, Savunma ve Uzay Endüstrileri Arasındaki Sinerji Eylem Planı" başlılık çalışmasını yayımladı.

Buna göre, AB savunma, uzay, bulut, işlemci ve yapay zeka gibi kilit alanlarda inovasyona odaklanacak.

Söz konusu alanlarda yatırımların etkinliğini ve verimliliğini artırmak için araştırma programları arasında uyum ve eşgüdüm sağlanacak.

Ekonomik ve teknolojik fayda sağlayacak savunma ve uzay alanındaki çalışmalar AB fonları ile desteklenecek.

Sivil endüstri araştırmalarının savunma projelerine katkı sağlaması hedeflenecek.

Kritik teknolojilerin sistemli gelişimi için gelecekte ihtiyaç duyulabilecek gereksinimler belirlenecek.

AB stratejik ihtiyaçlarında dışa bağımlılığı azaltmak, sınır ötesi iş birliğini teşvik etmek, standardizasyon sağlamak ve yeni değer zincirleri ortaya koymak üzere ana projeler başlatılacak.

Avrupa'nın sivil ve askeri açıdan insansız hava aracı yeteneklerini geliştirmek için gerekenler belirlenecek.

Bu çerçevede, AB insansız hava aracı teknolojileri projesi yürürlüğe konacak.

İnsansız hava aracı alanındaki araştırmalar ve iş birliktelikleri AB fonları ile desteklenecek.

Avrupa'daki sanayi ve savunma şirketleri arasında insansız hava aracı kapasitesini güçlendirecek iş birliktelikleri kurulacak.

Böylece, insansız hava aracı alanında rekabetçi ve bağımsız olunacak.

Ayrıca, uydular kullanılarak yüksek hızda bağlantı sağlayacak AB uzay tabanlı küresel güvenli iletişim sistemi projesi hayata geçirilecek.

AB uzay trafik yönetim sistemi projesi ile de uydular ve yörüngedeki atıklara ilişkin kurallar geliştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Donald Trump Pervin Buldan Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Ezgi Mola Prens Harry Toygun Ateş Meltem Miraloğlu
Spor Umut Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Pkk Cuma Göztepe Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AB'den insansız hava aracı adımı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 17:26:32. #1.14#
title