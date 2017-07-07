AB'den İngiltere'ye Brexit Uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Brexit müzakerecisi Michel Barnier, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi toplantısının ardından İngiltere'ye uyarı niteliğinde mesajlar gönderdi.



İngiltere ve AB ilişkilerinin geleceği hakkında kırmızı çizgileri hatırlatan Barnier, İngiltere'ye ortak pazardan ayrılmaları durumunda aynı ticari avantajlardan faydalanmaya devam edemeyeceklerini söyledi:



"İngiltere'de bazı kişiler, ortak pazarı terkedebileceklerini ancak bunun bütün faydalarını koruyabileceklerini dile getiriyor. Bu kesinlikle mümkün değil. Bazılarının da ortak pazarı bırakıp gümrük birliği inşa ederek, ticarete devam edilebileceği yolunda sözleri var. Bu da mümkün değil."



Michel Barnier, müzakere kapsamındaki 'AB sınır kontrolü' başlığında İngiltere çiftçilerinin ihracatı konusunu da ele alacaklarını da duyurdu.



Başbakan Theresa May, ortak pazardan çıkılması durumunda 'İngiltere'nin ticari avantajlarını olabildiğince koruyacaklarını' dile getirmişti.



İngiltere, geçen sene haziran ayında yapılan referandumla sürpriz bir şekilde AB'den ayrılma kararı almıştı. Kararın hemen ardından Başbakanlık görevine gelen Theresa May, Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.



Auteur: euronews-tr



Tags: Brexit ABden Uyarısı Avrupa İngiltereye Uluslararası ticaret anlaşmaları Gepost: 06 juli 2017