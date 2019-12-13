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AB'den İngiltere'ye "Brexit'i onayla" mesajı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İngiltere'deki erken genel seçimlerde Başbakan Boris Johnson'un zaferi sonrasında, "İngiliz parlamentosunun bir an önce ayrılık anlaşmasını oylamasını bekliyoruz.

13.12.2019 15:07 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:07
AB'den İngiltere'ye

(AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, 'deki erken genel seçimlerde Başbakan 'un zaferi sonrasında, "İngiliz parlamentosunun bir an önce ayrılık anlaşmasını oylamasını bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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