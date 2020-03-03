AB'den iki isim Ankara'ya geliyor
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AB'den iki isim Ankara'ya geliyor

Dışişleri Bakanlığı, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell, beraberinde Kriz Yönetiminden sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic ile 3-4 Mart 2020 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceklerini açıkladı.

03.03.2020 09:10 | Son Güncelleme: 03.03.2020 09:10
AB'den iki isim Ankara'ya geliyor

Dışişleri Bakanlığı, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell, beraberinde Kriz Yönetiminden sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic ile 3-4 Mart 2020 tarihlerinde 'yi ziyaret edeceklerini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Borrell ve Lenarcic'in ziyaret kapsamında gerçekleştirileceği görüşmelerde, Türkiye-AB ilişkileri, göç krizi ve İdlip'teki gelişmelerin ele alınması öngörüldüğü kaydedildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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