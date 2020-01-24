AB'den "İdlib'te saldırılar derhal son bulmalı" açıklaması

24.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:13

Avrupa Birliği (AB), Suriye'nin İdlib kentine yönelik düzenlenen saldırılar ve hayatını kaybeden siviller hakkında yayınladığı açıklamada, "İdlib'deki saldırıların tekrar etmesi kabul edilemez ve derhal son bulmalıdır" denildi.



Avrupa Birliği (AB), Suriye'nin İdlib kentine yönelik düzenlenen saldırılar ve saldırılarda hayatını kaybeden siviller hakkında resmi bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, "Son birkaç gündür Suriye'nin kuzeybatısında Suriye rejimi ve rejimi destekleyenlerce düzenlenen hava saldırılarında çoğu sivil, kadın ve çocuk en az 35 kişi öldü. Yine bir ateşkes ihlal edilmiş oluyor. Sadece son bir ay içinde 350 binden fazla sivil yerinden oldu. Sivilleri hedef alan mükerrer hava saldırıları ve bombardımanlar da dahil İdlib'deki saldırıların tekerrürü kabul edilemez ve bu saldırılar derhal son bulmalı. Bu acımasız saldırılar devam ettikçe AB de Esad rejimine karşı müeyyideleri dikkatle değerlendirmeye devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.



"İnsani yardım örgütlerinin yardımları hızlı, güvenli ve engelsiz bir şekilde muhtaç durumdaki sivillere ulaştırabilmesini sağlamanın büyük önem taşıdığını vurgulamak istiyoruz" diyen AB, "İnsani yardım koridorları, uluslararası insan hukukuna tam riayetin yerini tutamaz" açıklamasını yaptı.



AB adına yapılan açıklamanın devamında ise, "Birleşmiş Milletler (BM) tarafından terör listesinde yer alan grupların İdlib'deki varlığı hepimizi endişelendirmektedir. BM'nin de yetkilendirdiği gibi bu gruplarla mücadele, uluslararası insancıl hukukun göz ardı edilmesine izin verildiği anlamına gelmemektedir. BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı uyarınca BM himayesinde sürdürülebilir bir siyasi çözüme doğru çabalar öncelik olmaya devam etmektedir. İdlib'de düşmanlıkların devam etmesi, geleceğe doğru tek yol olan müzakereye dayalı çözüme olan inancı tahrip etme riski taşımaktadır" denildi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA