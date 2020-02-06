AB'den İdlib çağrısı: Saldırıları durdurun, insani yardım için koridor açın
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AB'den İdlib çağrısı: Saldırıları durdurun, insani yardım için koridor açın

Avrupa Birliği (AB), Suriye'nin İdlib kentinde sivillere yönelik tüm saldırıların durdurulması ve bölgede insani yardım koridoru açılması çağrısında bulundu.

06.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:40
AB'den İdlib çağrısı: Saldırıları durdurun, insani yardım için koridor açın

(AB), 'nin kentinde sivillere yönelik tüm saldırıların durdurulması ve bölgede insani yardım koridoru açılması çağrısında bulundu.


Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'nin kuzeybatısında sivillere yönelik bombardıman ve saldırılara derhal son verilmeli. AB çatışmalara taraf herkese, yardıma ihtiyaç insanlara, insani yardımların ulaşması için bir geçiş sağlanması talebinde bulunur." denildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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