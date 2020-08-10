AB'den Hong Kong'da muhalif medya çalışanlarının gözaltına alınmasına tepki
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AB'den Hong Kong'da muhalif medya çalışanlarının gözaltına alınmasına tepki

Avrupa Birliği (AB), Çin"n Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde muhalif medya lideri ve çalışanlarının "ulusal güvenlik kanununu ihlal ettikleri ve yabancı ülkelerle gizli iş birliği yaptıkları" şüphesiyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

AB'den Hong Kong'da muhalif medya çalışanlarının gözaltına alınmasına tepki
10.08.2020 16:07 | Son Güncelleme: 10.08.2020 16:10

Avrupa Birliği (AB), Çin"n Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde muhalif medya lideri ve çalışanlarının "ulusal güvenlik kanununu ihlal ettikleri ve yabancı ülkelerle gizli iş birliği yaptıkları" şüphesiyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Apple Daily ve Next Digital'in kurucusu ve iş adamı Jimmy Lai ve bazı aile üyelerinin gözaltına alınmaları ve düzenlenen baskınların yeni güvenlik yasasının ifade özgürlüğü ve basını bastırmaya yönelik kullanıldığına dair endişeleri tetiklediği ifade edildi.

İnsan hakları ve temel özgürlüklere saygının "Bir ülke, iki sistem" prensibinin önemli bir parçası olduğuna dikkat çekilen açıklamada, özgür basının da demokrasinin temel taşlarından biri olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Hong Kong vatandaşlarının mevcut hak ve özgürlüklerinin tam olarak korunmasının büyük önem taşıdığının altı çizildi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde muhalif medya lideri ve çalışanları, "ulusal güvenlik kanununu ihlal ettikleri ve yabancı ülkelerle gizli iş birliği yaptıkları" şüphesiyle gözaltına alınmış, Hong Kong polisi bölgedeki muhalif medyadan Apple Daily, kardeş şirketi Next Digital ve bir restorana baskın düzenlemişti.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik kanunu

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.?

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.?

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.?

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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