AB'den hellim peynirine menşe koruması
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AB'den hellim peynirine menşe koruması

Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
AB'den hellim peynirine menşe koruması

Avrupa Birliği (AB), Kıbrıs'ta üretilen hellim peynirini koruma altına alınmış menşe adı olarak tescil etti.

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Avrupa Birliği (AB), Kıbrıs'ta üretilen hellim peynirini koruma altına alınmış menşe adı olarak tescil etti.

AB Komisyonu, "hellim-halloumi" peynirinin taklit edilmemesi ve hatalı kullanılmaması amacıyla menşe olarak kayıt edildiğini açıkladı.

Buna göre, Kıbrıs adasının herhangi bir yerinde geleneksel yöntemlerle üretilen hellim peyniri 1 Ekim tarihinden itibaren AB ülkelerinde menşe statüsünden faydalanacak.

Kıbrıs Türk toplumundaki hellim üreticileri de bu koruma kapsamında yer alacak. Kıbrıs adasında hellim üretiminde geleneksel yöntemlerin uygulanmasını denetlemek üzere uluslararası akredite bir sistem kurulacak. Hellim peynirinin ve yapıldığı sütün AB hayvan ve halk sağlığı standartlarına uygun olması gerekecek.

Böylece, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) uygun biçimde üretilen hellim peynirleri yeşil hattı geçebilecek ve AB ülkelerinde satılabilecek.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), hellim benzeri farklı peynirlerin AB ülkelerinde pazarlanması ve satılmasından rahatsız oluyordu. Bu tescille birlikte sadece adada üretilen peynirler AB ülkelerinde hellim adı altında satışa çıkarılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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