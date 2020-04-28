AB'den Hafter'in "devlet başkanlığı" ilanına tepki
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AB'den Hafter'in "devlet başkanlığı" ilanına tepki

Avrupa Birliği (AB), Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in kendisini "devlet başkanı" ilan etmesine ilişkin, "tek taraflı çözümlerin" ülkede barışa yönelik siyasi sürece zarar verdiğini söyledi.

AB'den Hafter'in
28.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:06

Avrupa Birliği (AB), Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in kendisini "devlet başkanı" ilan etmesine ilişkin, "tek taraflı çözümlerin" ülkede barışa yönelik siyasi sürece zarar verdiğini söyledi.

Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Birliğin Libya'daki gelişmeleri bir süredir yakından ve endişeyle takip ettiğini belirtti.

Stano, tüm taraflara çatışmaya son verme ve siyasi sürece dönme çağrısı yaparak, Hafter'in kendisini devlet başkanı ilan etmesine ilişkin, "Zorla ve şiddet kullanarak bireysel çözümler 2015 Libya Anlaşması'nı ihlal ediyor." açıklamasında bulundu.

Bu anlaşmanın ülkede siyasi çözüm bulunması için tek çözüm olduğunun altını çizen Stano, "Başından beri Libya'daki tüm taraflara şiddete son vermeleri ve siyasi sürece dönmeleri çağrımızı yineliyoruz." ifadesini kullandı.

Hafter kendisini tek taraflı "devlet başkanı" ilan etmişti

Hafter, dün akşam yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde imzalanan "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini" ve kendisine bağlı silahlı grup Libya Ulusal Ordusunun "tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını" ileri sürmüştü. Hafter, daha önce de "yönetime el koyduğunu" açıkladığı darbe girişimlerinde bulunmuştu.

Saldırılarını sürdürüyor

Halife Hafter'e bağlı milislerin ramazanın ilk gününde başkent Trablus'a düzenlediği roketli saldırıda 3 sivil hayatını kaybetmişti.

BM, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Libya'da savaşan taraflara, 22 Mart'ta "insani ateşkes" önerisinde bulunmuştu. UMH öneriyi kabul etmiş, Hafter tarafı da çağrıyı kabul ettiğini duyursa da dakikalar içinde Trablus'a roketlerle saldırmıştı.

Libya'da ilk Kovid-19 vakasının 23 Mart'ta tespit edilmesinden bir gün sonra Hafter milisleri, Trablus'un yerleşim bölgelerine son dönemdeki en yoğun saldırılarından birini gerçekleştirmişti.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı askeri birlikleri, 25 Mart'tan itibaren "sivillerin hayatını korumak için" savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçtiklerini ve "Barış Fırtınası Operasyonu"nu başlattıklarını açıklamıştı. Hükümet güçleri, 13 Nisan'da ülkenin batısındaki 8 yerleşim yerinden Hafter milislerini çıkartarak, yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı milislerden temizlediklerini duyurmuştu.

Hafter milisleri, cephede yaşadıkları kayıpların ardından başkentin yerleşim bölgelerine roket ve top atışı yapmış, bu saldırılarda sivil can kayıplarının yanı sıra hastaneler de hedef olmuştu.

UMH güçleri, Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini geri almak için, geçen hafta operasyon başlatmıştı. Kent çevresinde bazı bölgeler milislerden temizlenmiş, yüzden fazla Hafter'e bağlı silahlı unsur esir alınmıştı.

Son dönemde Libya içinde geniş bir alan kaybederek hezimete uğrayan Hafter'e bağlı milisler, başkentin sivil yerleşim bölgelerini, hedef gözetmeksizin bombardımana tutmuştu. Hükümet güçleri, bunları engellemek için operasyon başlattıklarını duyurmuş ve başkentin güneyindeki cephelerde çatışmalar gerçekleşmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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