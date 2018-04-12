AB'den Gürcistan'a Finansal Destek

Avrupa Birliği (AB), Gürcistan'a finansman ihtiyacı için 45 milyon avroluk destek sağlanmasına onay verdi.

AB Konseyi, Gürcistan'a 2018 yılı için toplam 45 milyon avroluk makro finansal destek sağlanmasına onay verildiğini açıkladı.

Buna göre, mali yardımla, yüksek cari açık ve dış borcu olan Gürcistan'ın ekonomik istikrarı ve yapısal reformları desteklenecek. AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro finansal destekler sağlayabiliyor.

Bu kaynakların AB tarafından serbest bırakılması için insan haklarına saygı ve demokratik kurumların işletilmesi gibi şartların yerine getirilmesi gerekiyor.