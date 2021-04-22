AB'den Güney Sudan'a 43,5 milyon avroluk yardım
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AB'den Güney Sudan'a 43,5 milyon avroluk yardım

AB'den Güney Sudan'a 43,5 milyon avroluk yardım
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa Birliği (AB), Güney Sudan'a 43,5 milyon avro insani yardımda bulunacak.

Avrupa Birliği (AB), Güney Sudan'a 43,5 milyon avro insani yardımda bulunacak.

AB Komisyonu, kıtlık ve gıda krizi yaşanan Güney Sudan'a yeni insani yardım tahsis edildiğini açıkladı.

Açıklamada, Güney Sudan'da 8 milyondan fazla insanın temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı, 7 milyondan fazla kişinin de açlık tehdidi altında olduğu belirtildi.

Ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından da ciddi biçimde etkilendiğine işaret edilen açıklamada, AB'nin Güney Sudan'a gıda ve korunma için 43,5 milyon avro insani yardım tahsis ettiği kaydedildi.

Açıklamada, AB'nin ülkeye 2020 yılında 21 milyon avro mali destek verdiği, salgın nedeniyle de kişisel koruyucu gereçler gönderdiği hatırlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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