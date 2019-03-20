AB'den Google'a 1,49 Milyar Euro Ceza

AB, Google'a 1,49 milyar euro para cezası verdi.

AB'den Google'a 1,49 Milyar Euro Ceza

AB, Google'a 1,49 milyar euro para cezası verdi.

Avrupa Birliği (AB), Google'a, reklam hizmeti AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar euro para cezası verdi. Açıklamada, Google'ın 3'üncü taraf internet siteleriyle imzaladığı sözleşmelerde kısıtlayıcı maddelere yer vererek, rakiplerinin bu internet sitelerine reklam vermelerini engellediğinin belirlendiği kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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