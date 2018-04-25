AB'den Göçmenler Konusunda Hız ve Samimiyet Bekliyoruz"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yönelik 3 milyar avroluk yardım taahhüdüne ilişkin, "Göçmenler hususundaki yükü taşımalarını beklemiyoruz ama en azından yapabilecekleri desteği kısıtlı da olsa samimi biçimde hızlı olarak yapmalarını bekliyoruz." dedi.

Akdağ, Brüksel'de düzenlenen "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konulu konferansın ikinci gününde yaptığı konuşmasının ardından, Türk gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Akdağ, Birleşmiş Milletler (BM) ve AB'nin ortak olarak düzenlediği Suriyeli mültecilere nasıl daha iyi destek olunur anlamına gelecek bir konferansa katıldığını ve birinci oturumunda ana konuşmacılardan biri olduğunu anlattı.

Konuşmasında, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar bağlamında çok özel bir rolü olduğuna işaret ettiğini açıklayan Akdağ, Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeliyi misafir ettiğini anımsattı.

Akdağ, "Dünyanın en fazla göçmen misafir eden ülkesi olarak bu işte çok başarılıyız." ifadesini kullandı.

"İmkanı olan ülkeler daha fazla yük omuzlamalı"

Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere Suriye'ye uzak ülkelerin yardım etme konusunda iyi niyete sahip olduklarını belirten Akdağ, "Ama iş aksiyona gelince, iş gerçekten bu meseleye destek olmaya gelince işte orada biraz durup düşünmek lazım." diye konuştu.

Akdağ, doğrudan doğruya insani yardımlar açısından dünyanın ve Avrupa'nın gerekeni yaptığını söylemenin mümkün olmadığına dikkati çekerek yükün büyük bir kısmını Türkiye, Ürdün ve Lübnan'ın çektiğini vurguladı.

Konferansın yük paylaşımı açısından faydalı olduğunu ifade eden Akdağ, "Parası olan, imkanı olan ülkelerin bu meselenin yükünü çok daha ciddi biçimde omuzlamaları gerekir." dedi.

Akdağ, Türkiye'nin "kardeşlerine, komşularına" hizmet etmekten şikayetçi olmadığını kaydetti.

"Göçmenler için hızlı ve samimi destek bekliyoruz"

Akdağ, AB ile Türkiye'deki göçmenlerin ihtiyaçları için 3 milyar avroluk bir anlaşma olduğunu anımsatarak bu meblağın 3 milyar avrodan daha azının AB tarafından verilebildiğini ifade etti.

AB'nin 3 milyar avronun iletilmesi için çok ağır bir bürokrasisi olduğuna dikkati çeken Akdağ, "1 milyar avroya yakın bir meblağ kullanabilmiş durumdayız. İkinci 3 milyar için de bir anlaşma üzerindeyiz. Mutlaka bürokrasiyi azaltmak lazım. Göçmenler hususundaki yükü taşımalarını beklemiyoruz ama en azından yapabilecekleri desteği kısıtlı da olsa samimi biçimde hızlı olarak yapmalarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İnançlarımız, sivillere asla zarar verilmemesini gerektiriyor"

Akdağ, konferans esnasında bir konuşmacının "Afrin'de Türk saldırısı" iddiasından bahsettiğine işaret ederek "Suriye'den Türkiye'ye bir terör ithaline asla müsaade edemeyiz. Bu hususta kararlıyız. Gerekenleri yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın bütün dünyaya tarihi bir örnek olduğunu söyleyen Akdağ, "Bugün bilhassa Suriye içinde olmak üzere dünyanın başka yerlerinde de benzer operasyonlar yapan ülkeler hiçbir zaman sivilleri bu şekilde koruyamadılar. Bizim inançlarımız sivillere asla zarar verilmemesini gerektiriyor. Bu hususta gerçekten çok başarılı olduk." diye konuştu.