AB'den gıdada çifte standart araştırması

AB ülkelerinde yapılan araştırma, gıda firmalarının aynı paketteki ürünlerinin yüzde 9'unun farklı içerik barındırdığını belirledi.

AB'den gıdada çifte standart araştırması

AB ülkelerinde yapılan araştırma, gıda firmalarının aynı paketteki ürünlerinin yüzde 9'unun farklı içerik barındırdığını belirledi.

Kaynak: Dunya.com

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