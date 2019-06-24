AB'den gıdada çifte standart araştırması
AB ülkelerinde yapılan araştırma, gıda firmalarının aynı paketteki ürünlerinin yüzde 9'unun farklı içerik barındırdığını belirledi.
AB ülkelerinde yapılan araştırma, gıda firmalarının aynı paketteki ürünlerinin yüzde 9'unun farklı içerik barındırdığını belirledi.
Kaynak: Dunya.com
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