AB'den gelecek eşyalara ilişkin gümrük beyannamesi düzenlemesi yapıldı
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AB'den gelecek eşyalara ilişkin gümrük beyannamesi düzenlemesi yapıldı

10.12.2020 08:47 | Son Güncelleme: 10.12.2020 08:51
AB'den gelecek eşyalara ilişkin gümrük beyannamesi düzenlemesi yapıldı

Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyaya ilişkin 1 Ocak 2021 itibarıyla tescil edilecek gümrük beyannamelerinde menşe şahadetnamesi aranmayacak.

Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyaya ilişkin 1 Ocak 2021 itibarıyla tescil edilecek gümrük beyannamelerinde menşe şahadetnamesi aranmayacak.

Ticaret Bakanlığının "Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın ticaret politikası önlemlerine ilişkin 47'nci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, AB'ye üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyaya ilişkin olarak 1 Ocak 2021 itibarıyla tescil edilecek gümrük beyannamelerinde menşe şahadetnamesi aranmayacak.

Yönetmelik, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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