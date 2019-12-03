AB'den gazeteci Galizia cinayetinde Malta'ya uyarı: 'Başbakan görevinden acilen ayrılmalı'
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AB'den gazeteci Galizia cinayetinde Malta'ya uyarı: 'Başbakan görevinden acilen ayrılmalı'

AB'den Galizia cinayeti hakkında Malta'ya uyarı: 'Başbakan görevinden acilen ayrılmalı'

03.12.2019 18:27 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:27
AB'den gazeteci Galizia cinayetinde Malta'ya uyarı: 'Başbakan görevinden acilen ayrılmalı'

Malta'da cinayete kurban giden gazeteci Daphne Caruana Galizia skandalı hakkında 'nden ada ülkesine uyarı geldi.


Ülkeye iki günlük ziyaret gerçekleştiren Avrupa Parlamentosu'na bağlı bir delegasyon Malta Başbakanı Joseph Muscat'nın acilen görevinden ayrılması gerektiğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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