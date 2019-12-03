AB'den gazeteci Galizia cinayetinde Malta'ya uyarı: 'Başbakan görevinden acilen ayrılmalı'
AB'den Galizia cinayeti hakkında Malta'ya uyarı: 'Başbakan görevinden acilen ayrılmalı'
03.12.2019 18:27 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:27
Malta'da cinayete kurban giden gazeteci Daphne Caruana Galizia skandalı hakkında Avrupa Birliği'nden ada ülkesine uyarı geldi.
Ülkeye iki günlük ziyaret gerçekleştiren Avrupa Parlamentosu'na bağlı bir delegasyon Malta Başbakanı Joseph Muscat'nın acilen görevinden ayrılması gerektiğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com